Wietteler 'ontsnapt' aan vordering van 75.000 euro

Publicatie: vr 10 juli 2020 19.30 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van Drachten (25) die eind vorig jaar een wietplantage in zijn woning had, is vrijdag door de politierechter in Leeuwarden veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur, waarvan 50 uur voorwaardelijk. Daarmee kwam de Drachtster nog goed weg, de officier van justitie had aanvankelijk een zogeheten Pluk-ze vordering ingediend van ruim 75.000 euro. Dat bedrag zou de Drachtster hebben ‘verdiend’ met de verkoop van de hennep.

Wajong-uitkering

De rechter wees het bedrag af, dat had de officier ook voorgesteld, omdat niet de Drachtster waarschijnlijk onder druk is gezet door degenen die achter de wietplantage zaten. De verdachte woonde destijds in Leeuwarden, eerst samen met zijn broer en later alleen. Hij zei dat hij financieel in het nauw was gekomen. ‘Ik zat in een Wajong-uitkering en ik verdiende niet genoeg’, aldus de verdachte.

‘Domme keuze in een domme periode’

In een coffeeshop kwam hij met iemand in aanraking – een naam wist hij niet - die hem wilde helpen. De man had twee keer zijn huur betaald en hem nog grotere som geld in het vooruitzicht gesteld. ‘Ik wist me geen raad. Ik dacht ik stap er gewoon in’, zei de verdachte. Achteraf had hij spijt. ‘Het was een hele domme keuze in een domme periode’. In een hok achter de keuken werd een hennepkwekerij gebouwd.

Onbekende mannen

De stroom werd illegaal afgetapt. Uit app-berichten bleek dat de Drachtster zijn (stief-) vader, een 47-jarige inwoner van Twijzelerheide, had gevraagd om afval weg te brengen. Dat had de man volgens eigen zeggen niet gedaan, maar hij wist op een gegeven moment wel dat er wiet werd geteeld. Daar kwam hij achter toen hij twee onbekende mannen uit de woning zag komen.

Tweede oogst

Na een anonieme melding kwam de politie op 28 oktober vorig jaar aan de deur. In twee verschillende ruimtes stonden 359 wietplanten. Volgens de verdachte was er eenmaal geoogst, maar was een deel van de oogst mislukt. Toen de politie verscheen, was het de tweede oogst. De Drachtster zei dat hij zich zwaar geïntimideerd voelde door de personen die achter de kwekerij zaten. ‘Ik kon geen kant op’, zei hij.

Zichtbaar opgelucht

Hij was op een gegeven moment bang in zijn eigen woning. Hij voelde zich schuldig dat hij zijn vader erin had betrokken. ‘Het is extra pijnlijk dat mijn vader hier zit, terwijl ik extra geld wilde verdienen’, aldus de Drachtster. Hij was zichtbaar opgelucht toen duidelijk werd dat de officier had besloten om het complete financiële verhaal aan de kant te schuiven. ‘Een pak van mijn hart’, verzuchtte de Drachtster. Zijn vader kreeg, voor medeplichtigheid, een werkstraf van 150 uur.