2,5 jaar cel voor 20-jarige inbreker

Publicatie: vr 10 juli 2020 15.15 uur

LEEUWARDEN - Een jeugdige inbreker uit Leeuwarden (20) is vrijdag voor een achttiental inbraken veroordeeld 2,5 jaar cel plus een jaar voorwaardelijk. De straf van de Leeuwarder rechtbank is gelijk aan de eis van de officier van justitie.

“Kleren enzo”

De Leeuwarder pleegde vanaf oktober vorig jaar inbraken in zijn woonplaats, in Dokkum – waar hij uit een school vijf iPads stal – en Grootegast. De buit verkocht hij door. Niet voor drugs, zoals een van de rechters veronderstelde, van het geld kocht hij “kleren enzo”. Hij had verklaard dat hij “voor de kick” op inbrekerspad was gegaan. “Het gevoel dat je iets doet wat niet mag”.

Studentenhuizen

Hij brak in bij woonhuizen en een paar keer bij studentenhuizen in Leeuwarden. Tot twee keer toe kwam hij terug om spullen te stelen die hij bij een eerste bezoek had laten staan. De Leeuwarder heeft een licht verstandelijke beperking en hij is beïnvloedbaar. Eerdere veroordelingen door de kinderrechter en de wetenschap dat hij in een proeftijd liep, weerhielden hem er volgens de rechtbank niet van om nieuwe strafbare feiten te plegen. Hij moet aan zeven gedupeerden ruim 5000 euro aan schadevergoedingen betalen.