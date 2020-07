Dantumadiel krijgt 'team' binnen Noardeast-FryslÃ¢n

Dantumadiel krijgt 'team' binnen Noardeast-Fryslân

Publicatie: vr 10 juli 2020 14.02 uur

DAMWâLD - De gemeente Dantumadiel krijgt vanaf 1 september a.s. een eigen 'Team Dantumadiel' binnen Noardeast-Fryslân. In dit team zit een aantal specifieke functies zoals een bestuursadviseur, dorpencoördinator, bedrijvencontactfunctionaris, communicatieadviseur, bestuursadviseur, financieel adviseur en medewerkers Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken/Recreatie & Toerisme.

Dit hebben beide colleges deze week besloten na ontevredenheid over de onderlinge samenwerking. Met de invulling van een specifiek team voor Dantumadiel wordt tegemoet gekomen aan eerder geconstateerde knelpunten. Met een eigen team kan Dantumadiel invulling geven aan de eigen politieke en bestuurlijke ambities en de gewenste couleur locale.

De medewerkers binnen het nieuw te vormen Team Dantumadiel zijn als accountmanager of vooruitgeschoven post aanspreekpunt voor de gemeentesecretaris en bestuurders van Dantumadiel en zijn ook regelmatig in Dantumadiel aanwezig. De medewerkers blijven in dienst van Noardeast-Fryslân.

Beide colleges zeggen blij te zijn met deze oplossing omdat dit bijdraagt aan de goede samenwerkingsrelatie. De gemeenten treden in goede samenwerking met vereende krachten de uitdagingen van de toekomst van het gebied Noordoost Friesland en haar 65.000 inwoners tegemoet.