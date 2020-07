Drie Friezen positief getest op Covid-19

Publicatie: vr 10 juli 2020 12.43 uur

LEEUWARDEN - Drie inwoners in Friesland zijn de afgelopen week positief getest op corona. Dit is hetzelfde aantal als vorige week. Toch is het totaal aantal inwoners bij wie het virus is vastgesteld deze week met 22 verhoogd tot 638. Deze bijstelling komt vooral doordat vanaf nu negentien bewoners meetellen die in maart en april buiten de provincie positief zijn getest.

Bij deze groep zitten bijvoorbeeld zorgmedewerkers die in Friesland wonen maar in een instelling in een andere provincie werken en daar voor een test in aanmerking kwamen. Ze waren toen wel doorgegeven aan de plaatselijke GGD en daardoor ook aan het RIVM maar niet aan GGD Fryslân. De cijfers van GGD Fryslân en het RIVM komen na deze aanpassing nu weer met elkaar overeen.

In de verpleeg- en verzorgingshuizen is de afgelopen week niemand positief getest, na twee weken waarin dit wel gebeurde. Het aantal overledenen met corona dat bij de GGD is gemeld, blijft onveranderd op 69 staan. Het laatste sterfgeval en de laatste ziekenhuisopname die aan GGD Fryslân zijn doorgegeven dateren van ruim vijf weken geleden.

In de afgelopen week hebben 1634 inwoners van Fryslân zich op corona laten testen. Vorige week waren dit er 1681. Dat er af en toe nieuwe gevallen opduiken, geeft aan dat het virus nog steeds aanwezig is. Dit kan toenemen als het verkoudheids- en griepseizoen in het najaar start. Vandaar dat GGD Fryslân samen met zorginstellingen en Zorgkantoor Friesland voorbereidingen treft om een tweede golf zo goed mogelijk op te vangen. Bovendien blijft het advies: handen wassen, afstand houden en bij klachten thuis blijven en via 0800-1202 een afspraak maken voor een virustest.