'Beroeps' inbreker krijgt vier jaar cel

Publicatie: do 09 juli 2020 14.11 uur

LEEUWARDEN - Een 28-jarige inwoner van Ede die in eind vorig jaar in een maand tijd betrokken was bij 18 inbraken in Drenthe en Friesland is donderdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot vier jaar cel. Het Openbaar ministerie (OM) had zes jaar geëist. In Friesland was de Edenaar tussen 22 oktober en 19 november vorig jaar verantwoordelijk voor woninginbraken of pogingen daartoe in Nieuwehorne, Oldeholtpade, Oldeberkoop, Grou en Oranjewoud.

Oudste slachtoffer 96 jaar

In Drenthe werd ingebroken in woningen in Rolde, Zuidwolde en Hoogeveen. De man werd vrijgesproken van een inbraakpoging in Wolvega, op 22 oktober. De buit bedroeg steevast sieraden en geld. Bij een woning in Grou werd ruim 18.000 euro buitgemaakt.

De bewoners waren vaak mensen op leeftijd, het oudste slachtoffer was een vrouw van 96 jaar.

ANPR

De rechtbank gaat er vanuit dat de Edenaar samen met iemand anders – ‘in vereniging’ – de meeste inbraken heeft gepleegd. De politie had de man al een poosje in beeld, voor hij op 19 november in Grou werd ingerekend. Zijn mobiele telefoon had bij vrijwel alle inbraken zendmasten aangestraald in de buurt van de woningen waar was ingebroken. Ook was zijn auto door het zogeheten ANPR-systeem (Automatic Numberplate Recognition) in het noorden gesignaleerd op de tijdstippen van de inbraken.

‘Op beroepsmatige wijze’

De inbrekers gingen volgens de rechtbank ‘op beroepsmatige wijze’ te werk. Ze waren in staat om in zeer korte tijd een woning te betreden en te doorzoeken. De inbrekers waren zelfs tot twee keer toe teruggekeerd naar een woning om spullen te stelen die zij bij een vorige inbraak ongemoeid hadden gelaten.

Rechtbank gelast gevangennemening

In de nacht dat er inbraken waren gepleegd in Grou en Oranjewoud had de man zelfs een hotel geboekt in Leeuwarden. Na vijf maanden voorarrest werd hij vrijgelaten, hij zit inmiddels alweer vast in een andere zaak. De rechtbank heeft zijn gevangenneming gelast voor de inbraken: dat betekent dat hij in zijn cel zal worden aangehouden. Tijdens de strafzaak beriep de man zich op zijn zwijgrecht. Hij moet aan een tweetal slachtoffers bijna 11.000 euro schadevergoeding betalen.