Brand in garage met oldtimers in Boornbergum

Publicatie: do 09 juli 2020 13.08 uur

BOORNBERGUM - De brandweer van Drachten rukte donderdag om 12.46 uur uit voor een brand in Boornbergum. Door onbekende oorzaak was er brand ontstaan in een garage aan de Middelgeast. In de garage stonden drie oldtimers.

De brand ging gepaard met flinke rookontwikkeling. De brandweer heeft de brand geblust en het gebouw daarna geventileerd.

FOTONIEUWS