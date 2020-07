Auto eindigt op de kop bij Opeinde

Publicatie: do 09 juli 2020 10.52 uur

OPEINDE - Op de Leidyk bij Opeinde is donderdagochtend een automobilist met zijn voertuig op de kop tot stilstand gekomen. Het ongeval gebeurde rond 6.15 uur en de politie en ambulance kwamen ter plaatse.

De bestuurder reed op het moment van het ongeval over de Wâldwei vanaf Drachten naar Leeuwarden. De auto belandde in de berm, sloeg in de sloot over de kop en kwam tot stilstand op de Leidyk, parallel aan de Wâldwei (N31).

De bestuurder is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig geborgen.

