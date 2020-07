Steenmarter onder auto op video gezet

Publicatie: wo 08 juli 2020 19.36 uur

TWIJZEL - Het schijnt al jaren een plaag te zijn waar moeilijk bewijs voor te vinden is. De steenmarter die auto's vernield door kabels kapot te nagen.

Siebren Hoeksma uit Twijzel plaatste woensdag een video van het dier. Deze is gemaakt aan de Piterpolle. Overal in Friesland gaan auto's regelmatig stuk door het werk van de steenmarter, tenminste dat is het sterke vermoeden onder monteurs.