Voorwaardelijke boete voor diefstal van 10 euro

Publicatie: wo 08 juli 2020 17.00 uur

LEEUWARDEN - Een 26-jarige inwoonster van Twijzelerheide is woensdag voor de verduistering van tien euro door de politierechter veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van 250 euro. De rechter achtte bewezen dat de vrouw als medewerkster van attractiepark Aventoer in Burgum het briefje van tien euro achterover heeft gedrukt.

Gebrek aan bewijs

De vrouw was gedagvaard voor een veel groter bedrag. De directie van Aventoer had aangifte gedaan van de verduistering van ruim 5500 euro. Dat geld zou de Twijzelerheidse in een periode van ongeveer tien maanden in haar zak hebben gestoken. De zaak speelde in 2016 en 2017. Aanvankelijk had het Openbaar Ministerie (OM) de aangifte van Aventoer wegens gebrek aan bewijs geseponeerd.

Kasverschillen

Na een procedure bij het gerechtshof, aangespannen door Aventoer, kreeg het OM de opdracht om de zaak alsnog aan de rechter voor te leggen. Bij het speelpark werden vanaf november 2016 regelmatig kasverschillen ontdekt. Een paar maanden later kwam de Twijzelerheidse in beeld. Zo zouden er in haar vakantie geen kasverschillen zijn geweest. Er werd een bewakingscamera geplaatst, waarop te zien was dat de vrouw eenmaal een briefje van 10 euro uit de kas haalde.

Fooi van de vorige dag

De vrouw zei zelf dat het tientje fooi was van de vorige dag. Volgens de kasgegevens kon dat volgens officier van justitie Margreeth Meijer niet: er was de vorige dag geen kasoverschot geconstateerd. De verdachte ontkende dat ze vaker geld had weggenomen. Volgens haar was het kassysteem dat Aventoer hanteerde bij lange na niet honderd procent betrouwbaar. ‘Ik vind het heel erg dat ik hier van beschuldigd wordt. Ik heb nog nooit iets verkeerd gedaan’, zei de vrouw.

Blanco strafblad

Meijer concludeerde dat ze, behalve het wegnemen van de 10 euro, niet kon bewijzen dat de Twijzelerheidse meer geld had verduisterd. Zij eiste een onvoorwaardelijke boete van 250 euro. Rechter Tom Wolters maakte er 250 euro voorwaardelijk van, met een proeftijd van twee jaar. De rechter hield er rekening mee dat de zaak de verdachte lang heeft achtervolgd en dat ze een blanco strafblad had. De schadevergoeding van Aventoer, het bedrijf vorderde 4900 euro, werd niet-ontvankelijk verklaard. Aventoer had al een maandloon van de verdachte ingehouden.