Cel en behandeling voor steekpartij om Gucci-shirt

Publicatie: wo 08 juli 2020 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een 20-jarige Dokkumer die op 19 oktober vorig jaar samen met drie vrienden een wietdealer beroofde, is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een celstraf van 360 dagen waarvan 126 dagen voorwaardelijk. Een medeverdachte, een nu 18-jarige Leeuwarder kreeg 228 dagen jeugddetentie waarvan 210 dagen voorwaardelijk. De Leeuwarder was verminderd toerekeningsvatbaar en moet zich laten behandelen. Hij was ten tijde van de beroving minderjarig. Beide straffen zijn gelijk aan de voorlopige hechtenis.

Geen aandeel in de steekpartij

Het viertal heeft een 23-jarige wietdealer uit Leeuwarden beroofd en met een mes gestoken. Degene die het mes hanteerde, een inmiddels 18-jarige Leeuwarder, is eind mei veroordeeld tot de PIJ-maatregel, ook wel jeugd-tbs genoemd. De 20-jarige Dokkumer heeft volgens de rechtbank geen aandeel gehad in de steekpartij. Hij is gevoelig voor psychoses en er was bij hem sprake van een ernstige stoornis in de vorm van (hard-) drugsgebruik. Hij moet zich in elk geval een jaar lang laten behandelen op de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) van de GGZ in Franeker.

Gucci-shirt

Het viertal was van tevoren van plan de dealer te beroven. Ze waren uit op wiet en de dealer zou een Gucci-shirt meenemen. De 20-jarige Dokkumer zou de dealer ontmoeten bij het busstation in Dokkum en hem meenemen naar een afgelegen plek. Terwijl de 21-jarige op de uitkijk stond, sprongen de twee Leeuwarders uit de bosjes. De jongen die jeugd-tbs heeft gekregen, stak de dealer met een mes in de borststreek.

Klaplong

De man strompelde even later gewond bij een café naar binnen. Behalve een steekwond in de borst had hij een klaplong opgelopen. De zaak van de verdachte die op de uitkijk stond, een 21-jarige Dokkumer, wordt aanstaande vrijdag door de Leeuwarder rechtbank behandeld.