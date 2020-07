Fietser gewond bij eenzijdig ongeval in Drachten

Publicatie: wo 08 juli 2020 15.02 uur

DRACHTEN - Aan de Fabriciuslaan in Drachten is woensdagochtend een fietser ten val gekomen. De fietser raakte dusdanig gewond, dat ook het Mobiel Medisch Team per traumahelikopter werd ingevlogen.

De hulpdiensten werden omstreeks 11.00 uur gealarmeerd voor het ongeval. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het UMCG in Groningen. De Fabriciuslaan was tijdens de afhandeling van het ongeval afgesloten voor het overige verkeer.

