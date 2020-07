Geen jeugd-tbs voor neersteken Roan Brilstra

Publicatie: wo 08 juli 2020 14.03 uur

LEEUWARDEN - De 16-jarige jongen uit Gorredijk die op 22 december 2019 in het centrum van Drachten de Roan Brilstra met een messteek in de borst dodelijk verwondde, is woensdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een jeugddetentie van 265 dagen en voorwaardelijke jeugd-tbs (ofwel de PIJ-maatregel), met een proeftijd van twee jaar. De rechtbank achtte doodslag en poging tot afpersing bewezen. Het Openbaar Ministerie (OM) had een jeugddetentie van 198 dagen geëist en een onvoorwaardelijke PIJ-maatregel.

Opname in GGZ-instelling

De Leeuwarder rechtbank volgt het advies van gedragsskundigen en de reclassering. Volgens de GGZ-instelling waar de Gorredijker binnenkort terecht kan, zou een behandeling een jaar of iets langer kunnen duren. Bij een voorwaardelijke PIJ-maatregel kan opname in een specifieke instelling plaatsvinden. Volgens de rechtbank is de verdachte gemotiveerd voor een behandeling. De PIJ-maatregel duurt minimaal twee jaar en kan verlengd worden.

Ziekelijke stoornis en gebrekkige

ontwikkeling van de geestvermogens

Aansluitend aan de opname volgt een ambulante behandeling. De rechtbank vindt het belangrijk dat de Gorredijker wordt behandeld, ‘om het recidivegevaar te beperken en om een zo gunstig mogelijke ontwikkeling van de verdachte te bevorderen’. Bij de Gorredijker is een ziekelijke stoornis en een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens vastgesteld. Hij is daardoor verminderd toerekeningsvatbaar. Op 11 juni oordeelde de rechtbank al dat de Gorredijker uit noodweer had gehandeld.

Grenzen van de toelaatbare

verdediging overschreden

Nadat hij en de medeverdachte, een 14-jarige Drachtster, eerder op de dag probeerden het latere slachtoffer te beroven kwam het in het centrum van Drachten tot een confrontatie tussen Roan en zijn vrienden en de verdachten. Door het slachtoffer met een mes in de borst te steken had de Gorredijker volgens de rechtbank de grenzen van de toelaatbare verdediging overschreden. Ook van noodweerexces – handelen onder invloed van een hevige gemoedsbeweging – kon volgens de rechtbank geen sprake zijn.

Juiste afdoening van de zaak

De rechtbank merkte op dat het vonnis door de nabestaanden van Roan als teleurstellend kan worden ervaren. ‘Rekening houdend met alle omstandigheden is dit naar het oordeel van de rechtbank de juiste afdoening van de zaak’, aldus de rechtbank. De behandeling van de Gorredijker kan op 11 september beginnen. De medeverdachte, een 14-jarige Drachtster, is vorige maand veroordeeld tot 100 dagen jeugddetentie waarvan 45 dagen voorwaardelijk. Dat is een aanzienlijk lagere straf dan de 255 dagen jeugddetentie – waarvan 200 dagen voorwaardelijk – en een werkstraf van 100 uur die het Openbaar Ministerie (OM) eiste. De rechtbank hield er rekening mee dat de jongen nadat hij vrijkwam werd bedreigd en dat hij met zijn familie ondergebracht moest worden in een safehouse. Het gezin denkt er over om te verhuizen.

Jongeren denken te licht

over dragen van een mes

De rechtbank stelde dat de Gorredijker ‘met zijn handelen het slachtoffer dat nog een heel leven voor zich had, het leven heeft ontnomen’. De zaak laat volgens de rechtbank zien dat jongeren niet goed nadenken over wat er kan gebeuren als je een mes bij je hebt. In de uitspraak van de zaak van de Drachtster was al gezegd dat jongeren te licht denken over het dragen van een mes. De rechtbank wees aan de ouders van Roan schadevergoedingen van 20.000 en 30.000 euro toe.