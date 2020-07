Dantumadielse jeugd wil graag een crossbaan

Publicatie: wo 08 juli 2020 13.19 uur

DAMWâLD - Wethouder Gerben Wiersma heeft maandag handtekeningen in ontvangst genomen van een groep Dantumadielse jongeren. Een groep jongeren in de leeftijd van 14-18 jaar zetten zich gezamenlijk in om een motocrossbaan te realiseren in de directe omgeving. Volgens de jongeren is er momenteel geen geschikte locatie in de gemeente om te crossen.

De gemeente en jongerenwerk zien dat er behoefte is aan een plek om te motocrossen. Daarom heeft wethouder Wiersma toegezegd met de jongeren op zoek te gaan naar een geschikte locatie.

Wethouder Wiersma is trots op het feit dat de jongeren zich actief inzetten om een motocrossbaan in hun gemeente te realiseren. "Niet zeuren en afwachten, maar samen de schouders eronder zetten om iets te realiseren. Dat past bij onze inwoners en daar ben ik trots op. En daarom ga ik ook graag met de jongeren om tafel om te kijken of we samen een plek kunnen vinden waar de jeugd in toekomst kan motocrossen, uiteraard zonder dat dit overlast geeft voor de omgeving."