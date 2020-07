Man die auto's in brand stak, staat open voor hulp

LEEUWARDEN - De rechtbank in Leeuwarden heeft dinsdag het voorarrest verlengd van een Burgumer (30) die ervan wordt verdacht dat hij verantwoordelijk is voor autobranden in Surhuisterveen en Drachten, in juni en december vorig jaar. Op 20 en 25 juni werden op de Grietmansstraat en de Torenstraat in Surhuisterveen auto’s in brand gestoken.

VW Polo beschadigd

Bij de brand aan de Torenstraat ging het om een personenauto – Volkswagen Polo – en een Renault-busje. In de Grietmansstraat was een Seat Ibiza in brand gestoken en was een VW Polo beschadigd geraakt. De Burgumer wordt ook verantwoordelijk geacht voor twee inbraken. Op 5 december zou hij een inbraak hebben gepleegd in een woning aan de Harlingerstraatweg in Leeuwarden.

Drugsprobleem

Negen dagen later zou hij bij een inbraak in een boerderij aan de Overijsselsestraatweg in Reduzum gereedschap hebben gestolen. De man heeft een drugsprobleem. Hij is op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) onderzocht door een psychiater en een psycholoog. Volgens zijn advocate beseft hij inmiddels dat hij hulp nodig heeft. Hij heeft op onderdelen bekend. De zaak wordt begin oktober inhoudelijk behandeld.