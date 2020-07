Reparatie elektriciteitsnet na 18 storingen

Publicatie: di 07 juli 2020 14.11 uur

KOLLUM - Liander zal deze week reparaties aan het Friese elektriciteitsnet verrichten. Friesland had vooral in het weekend van 27 juni te maken met veel stroomstoringen. Hoofdzakelijk in het Noordoosten en Liander moest 18 keer in actie komen om de storingen te verhelpen.

De oorzaak was het droge en warme weer. Door het zomerse weer worden kwetsbare verbindingsstukken tussen de kabels te warm en vallen ze uit. Ook zorgen zonnepanelen voor extra belasting van het net bij zonnige dagen.

Met tijdelijke omleidingen zijn de storingen aanvankelijk verholpen en ze worden deze week definitief opgelost.