Kollumerzwaagster steelt koekjes en broodje

Publicatie: di 07 juli 2020 14.06 uur

LEEUWARDEN - Een 28-jarige man uit Kollumerzwaag is maandagmiddag door de politie aangehouden nadat hij een pak koekjes en een broodje frikandel had gestolen.

De diefstal vond omstreeks 15.45 uur plaats in een winkel aan de Wilgenstraat in Leeuwarden. De man is door de politie aangehouden en na verhoor in vrijheid gesteld. Er is proces-verbaal opgemaakt.