Burgumer (26) aangehouden voor mishandeling

Publicatie: ma 06 juli 2020 11.30 uur

LEEUWARDEN - Een 26-jarige man uit Burgum is zondagavond door de politie aangehouden als verdachte van mishandeling. De agenten waren om 20.30 uur in de Victoriestraat in Leeuwarden ter plaatse gekomen vanwege een melding van geluidsoverlast. Dat werd niet meer geconstateerd maar de agenten liepen wel de Burgumer tegen het lijf.

De man werd nog gezocht voor de mishandeling. Daarom is hij direct aangehouden en ingesloten.