Boeren blokkeren wegen, politie doet niets

Publicatie: ma 06 juli 2020 02.05 uur

HEERENVEEN - Boeren uit Friesland, Drenthe en Groningen hebben zondagavond het knooppunt bij Heerenveen urenlang geblokkeerd. De grootste blokkade betrof op de A32 in de richting van Leeuwarden. Deze blokkade duurde anderhalf uur. De andere toegangswegen van het knooppunt met de A7 werden 'wisselend' geblokkeerd door boeren die met trekkers rondjes reden over de in- en uitvoegstroken en daarbij ook stil gingen staan.

Elders in het land werden ook blokkades opgeworpen. In Drenthe blokkeerden boeren zondagavond de hoofdingang van het distributiecentrum van supermarktketen COOP in Gieten. De politie wist in Groningen te voorkomen dat boeren de stad inreden. Bij Heerenveen was nauwelijks politie te bekennen. Een eenheid die bij de blokkade op de A32 langskwam, stond met lege handen (zie video).

De actievoerende boeren protesteren tegen het veevoerbeleid van minister Schouten. Het verbod op de toevoeging van eiwit aan het voer zou ten koste gaan van de gezondheid van de dieren, volgens de boeren. Ook willen ze een eerlijke prijs van supermarktketens. Ook kwamen zwarte pieten ten tonele in Drachten. Ze excuseerde zich voor het oponthoud en deelden wat snoep uit. In tegenstelling tot zaterdagavond was de politie nauwelijks aanwezig en hadden de boeren vrij spel om blokkades op te werpen.