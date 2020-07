Boeren voeren actie, politie blokkeert wegen

Publicatie: zo 05 juli 2020 03.15 uur

DRACHTEN - De boeren hebben zaterdagavond actie gevoerd tot diep in de nacht. De actie startte in Heerenveen terwijl vanuit Groningen ook een groep binnen op weg was naar Friesland. Het eerste stuk reden zo'n dertig trekkers over de A7 tot aan Drachten. Daarna werden de binnenwegen gepakt om in Heerenveen uit te komen.

De boeren stonden zaterdagavond een tijdje bij het distributiecentrum van de Lidl in Heerenveen. Ook werd de McDonald's niet overgeslagen.

Verder werd er veel heen en weer gereden en was het een kat-en-muis spel met de politie. De politie wist vaak de toegang tot het centrum of de A7 te blokkeren waarop de tientallen tractoren doorreden naar elders. De boeren zijn boos op Den Haag. Ze hekelen de regels aangaande stikstof en het voer.

Rond 2.00 uur leek het erop dat de actie voorbij was. De groep boeren uit Groningen vertrokken weer naar huis. Ze deden hierbij nog wel het centrum van Drachten aan. Via binnenwegen zijn ze naar Groningen gereden.