BMW eindigt in de sloot bij Terwispel

Publicatie: zo 05 juli 2020 01.45 uur

TERWISPEL - Een 28-jarige automobilist uit Gorredijk is zaterdag, even na middernacht, met zijn BMW in de sloot tot stilstand gekomen. Dit gebeurde op de Koaibosk (N392) bij Terwispel

De bestuurder reed vanaf de rotonde Alde Dyk richting zijn woonplaats toen hij de controle over het voertuig verloor. Even later eindigde de auto in de sloot. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Een berger heeft de auto uit de sloot getakeld.

