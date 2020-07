Nieuw fietspad bij Ryptsjerk open

Publicatie: za 04 juli 2020 11.12 uur

RYPTSJERK - De eerste fietsers die over het nieuwe fietspad langs de N361 fietsten, werden vrijdag feestelijk onthaald met wat lekkers. Vanaf vandaag kunnen zij veilig van Ryptsjerk richting Zwartewegsend en Tytsjerk fietsen. Voorheen moesten zij de provinciale weg N361 oversteken om bij het kruispunt E10 te komen.

Half juni startte aannemer Schagen Infra BV met de aanleg van het fietspad langs de provinciale weg. Opnieuw een mooie investering in verkeersveiligheid in Fryslân. "Daar ben ik blij mee", zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder. Voorheen lag er een betegeld voetpad. Fietsers maakten hier gebruik van, wat zorgde voor onveilige situaties.

In het veiliger maken van de provinciale weg met de komst van de Centrale As, is het realiseren van een volwaardig fietspad meegenomen. Voorzitter van Doarpsbelang Ryptsjerk, Jurjen Stellingwerf, is blij dat fietsers nu veilig bij de verkeerslichten kunnen oversteken.

Fietspad als legpuzzel

Tussen de afslag IJpeysingel bij Ryptsjerk en kruispunt E10 is over een lengte van enkele honderden meters een fietspad gelegd. Daarbij heeft de aannemer een nieuwe techniek gebruikt: een 'ritspad'. Het beton kan als het ware als een legpuzzel uit elkaar worden gehaald en in elkaar worden gezet . Mocht er iets met de onderliggende kabels en leidingen gebeuren, hoeft het hele fietspad er niet uit en opnieuw aangelegd te worden. Het is dan ook het eerste ritspad in Friesland. Het is bovendien een circulair fietspad: herbruikbaar beton, biobased belijning en duurzame graskeien.