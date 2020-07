Pool (27) fietst nu naakt door Grou

Publicatie: vr 03 juli 2020 15.34 uur

GROU - Een 27-jarige Pool is donderdagavond door de politie aangehouden omdat hij naakt door het centrum van Grou fietste. Het was de tweede keer deze week dat de man naakt actief was in het watersportdorp.

Omstreeks 21.00 uur kwamen de eerste meldingen bij de politie binnen. De man fietste toen over de Kleine Buren en kleedde zich vervolgens uit. Even later belden getuigen dat de blote man door het dorp fietste. Bij de Lidl aan de J.W. de Visserwei troffen de agenten de man aan. Hij verzette zich bij zijn aanhouding. Dit staakte hij nadat hij in de politieauto was geplaatst. De politie laat weten dat voor de man hulpverlening is ingeschakeld.