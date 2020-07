Kinderlokker moet terug naar de gevangenis

Publicatie: vr 03 juli 2020 14.06 uur

LEEUWARDEN - Een 56-jarige Lemster die in 2018 aan jonge kinderen zijn geslachtsdeel toonde en zichzelf ten overstaan van de kinderen bevredigde, is vrijdag door de rechtbank in Leeuwarden wegens schennis van de eerbaarheid en het plegen van ontuchtige handelingen met minderjarigen veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

Poppenspeler in bibliotheken en kinderdagverblijven

De Lemster heeft tussen maart en november 2018 in de hele provincie veertien jonge kinderen in de leeftijd van 7 tot 14 jaar – 13 meisjes en een jongetje – benaderd terwijl hij met ontbloot onderlichaam in zijn auto zat. Hij vroeg standaard de weg naar een winkel of een supermarkt. Als de kinderen bij de auto kwamen, bleek dat de man zichzelf bevredigde. De Lemster, een oud-leraar die als poppenspeler in bibliotheken kinderdagverblijven optrad, dook op bij Damwâld, Ee, Exmorra, Franeker, Balk, Doniaga, Sexbierum, Spanga en op Urk.

Fysiek contact

Eenmaal, op 6 november 2018, kwam het tot fysiek contact met een slachtoffer, toen hij op de carpoolplaats bij de A6 bij Oosterzee een negenjarig meisje aansprak dat op weg was van school naar huis. De Lemster riep het meisje bij zich en ze moest zijn geslachtsdeel aanraken. Het baarde de rechtbank zorgen dat er een opbouw zat in de ontuchtige handelingen. “Daaruit blijkt dat de gedragingen in ernst toenamen”, aldus de rechtbank.

Geen enkele verantwoordelijkheid

De Lemster heeft alles wat hem werd verweten ontkend, waardoor de reclassering geen heil ziet in een behandeling. Een psycholoog had geen stoornissen geconstateerd, waardoor de feiten de verdachte volledig kunnen worden toegerekend. De rechtbank neemt het hem kwalijk dat hij geen enkele verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden en geen empathie heeft laten zien richting de slachtoffers en hun ouders.

Terug naar de gevangenis

De man heeft acht maanden in voorarrest gezeten. Hij werd in juni vorig jaar vrijgelaten, maar hij moest wel een enkelband om. Dat hij anderhalf jaar cel opgelegd heeft gekregen, betekent dat hij terugmoet naar de gevangenis. In het vonnis gaf de rechtbank de Lemster nog mee dat hij tijdens het restant van de vrijheidsstraf zou moeten overwegen of hij zich niet alsnog moet openstellen voor een behandeling. De Lemster moet aan een van de slachtoffers 2000 euro smartengeld betalen.