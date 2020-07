Coronacijfers blijven laag in Friesland

Publicatie: vr 03 juli 2020 13.39 uur

LEEUWARDEN - De coronacijfers in Friesland blijven verder dalen. In de afgelopen week is het virus bij drie inwoners van de provincie aangetroffen. Alle andere tests leverden geen treffer op. Daarmee zijn de cijfers van deze week lager dan die van vorige week, toen er vier positieve meldingen waren.

Het is al meer dan een maand geleden dat er een Fries is overleden bij wie corona was vastgesteld. Ook deze week zijn er geen meldingen bij de GGD gedaan van ziekenhuisopnames in verband met het virus. De lage cijfers zijn geen garantie dat corona Friesland verlaten heeft. De afgelopen weken laten zien dat corona ook zo weer de kop kan opsteken, op onverwachte plaatsen. Sinds 1 juni hebben ruim 5000 Friezen met milde klachten zich op corona laten testen. Ongeveer een half procent was positief.

Totaalcijfers

Na een kleine correctie komt het aantal inwoners van Friesland bij wie het virus is aangetroffen op 616. Het aantal overledenen dat bij de GGD is gemeld, blijft staan op 69. Het aantal ziekenhuisopnames is onveranderd 130 personen. De afgelopen week hebben 1681 mensen zich laten testen. Vorige week waren dit er 1480.