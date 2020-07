Drankrijder (40) klemgereden in Burgum

Publicatie: vr 03 juli 2020 13.10 uur

BURGUM - Een 40-jarige drankrijder uit Kollumerzwaag is donderdagavond in Burgum door omstanders klemgereden. De man had een agressieve rijstijl welke opviel bij een Burgumer die voor hem reed. Nadat de Burgumer de auto aan de kant zette om te kijken wat er loos was, schoot de bestuurder slingerend en toeterend rechtdoor richting Tiltrans.

In de bocht werd daar de auto met daarin twee vrouwen geraakt. De man reed in zijn Fiat Punto door richting Winterswijk. De Burgumer die aanvankelijk stopte, had inmiddels de achtervolging ingezet en bij de kruising met de Yp werd de man van achteren klemgereden. Een automobilist voor de Kollumerzwaagster besloot op hetzelfde moment te stoppen en uit te stappen. Hij deed dit om te kijken wat er met de toeterende automobilist achter hem aan de hand was.

De drankrijder stapte, volgens de Burgumer, uit met een flesje Leffe Tripel in de hand. Een andere omstander wist al vrij snel de sleutel uit het contactslot te halen zodat de man niet verder kon rijden. De politie is rond 19.45 uur gebeld en deze kwam vlot ter plaatse. De man is meegenomen naar het bureau voor onderzoek.

Wat de eventuele score van een blaastest was, kon de politie vrijdag niet melden. Wel was duidelijk dat de man onder invloed van middelen was. Het doorrijden na een ongeval wordt hem in elk geval ten laste gelegd.