Kliko eens in 3 weken geleegd? Geen punt in T-diel

Publicatie: vr 03 juli 2020 10.25 uur

BURGUM - De meeste inwoners van de gemeente Tytsjerksteradiel zijn er klaar voor. Vanaf 2021 wordt de afvalbak eens per drie weken geleegd terwijl dat nu nog tweewekelijks gebeurd. Uit een enquête blijkt u dat 77% er geen moeite mee heeft. De enquête werd in mei 2020 gehouden onder 1423 mensen, dit is 10% van de 13.500 huishoudens van de gemeente Tytsjerksteradiel.

Bijna alle respondenten scheiden huishoudelijk afval en vinden recycling en gezonde leefomgeving / duurzaamheid belangrijk. De Scheidingswijzer op de afvalkalender wordt gewaardeerd terwijl de Omrin-app nog behoorlijk onbekend is in de gemeente.

Zo'n 77% van de deelnemers ziet het niet als een probleem als het restafval driewekelijks wordt opgehaald. Met name grote gezinnen en ouders met kleine kinderen zijn het niet zitten. Voor deze doelgroep is er per 1 januari 2021 de mogelijkheid om, tegen een gereduceerd tarief, een extra sortibak aan te vragen.

De komende periode gaat de gemeente aan de slag om meer te communiceren over afvalscheiden. Ook zal meer bekendheid

worden gegeven aan de uitbreiding van de ondergrondse glas- en textielbakken en de mogelijkheid tot een extra sortibak voor grote gezinnen en gezinnen met minimaal één kind in de luiers.

De afvalcoach wordt verder opnieuw geïntroduceerd. Vier jaar geleden bestond hun takenpakket vooral uit het uitdelen van gele en rode kaarten bij een verkeerd gevulde container. Dat heeft destijds maar een jaar geduurd voordat ze verdwenen waren. De nieuwe afvalcoach moet informatie geven over afvalscheiden bij bijv. de milieustraat of tijdens dorpsavonden.