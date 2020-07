Mavo De Saad DamwÃ¢ld officieel gesloten

Mavo De Saad Damwâld officieel gesloten

Publicatie: do 02 juli 2020 20.10 uur

DAMWâLD - Met het neerhalen van drie vlaggen, sloot Mavo De Saad in Damwâld donderdagmiddag na ruim 100 jaar officieel haar deuren.

Daarmee sloot Christelijke Mavo De Saad vandaag na 100 jaar de deuren. Het college van de gemeente Dantumadiel schonk een beuk en een bankje als herinnering aan De Saad.

Na de toespraken van schooldirecteur Jantine van der Kooij, burgemeester Klaas Agricola en wethouder Gerben Wiersma, werd de beuk overeind getrokken. Het bankje word op een later tijdstip geplaatst. Nadat de boom was geplant, werden drie vlaggen aan de voor- en achterzijde van het schoolgebouw door medewerkers uit de vlaggenmasten gehaald.

Vanwege het teruglopen van het aantal leerlingen gedurende de laatste vier jaar, kwam de school in zware financiële problemen en moest er in 2019 afscheid genomen worden van zes medewerkers. Dit was voor de school heel zuur, mede doordat de school op 13 december 2019 100 jaar bestond.

Doordat het leerlingenaantal was gedaald van 400 naar 250 leerlingen en ook het lerarenbestand fors was gekrompen, bleek een zelfstandig voortbestaan niet mogelijk. Diverse gesprekken met andere scholen over een overname, liepen op niets uit waardoor sluiting onvermijdelijk was.

FOTONIEUWS