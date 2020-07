Jeu des Boulesbaan officieel in gebruik genomen

Publicatie: do 02 juli 2020 19.16 uur

DRACHTEN - De bewoners van de Reidingstate hebben deze week de nieuwe Jeu des Boulesbaan officieel in gebruik genomen. Nadat eerder in de week de splitlaag was aangebracht en ingesteld, was het woensdag zover.

De baan is bedoeld voor alle omwonenden die zin hebben in een potje Jeu des Boule.