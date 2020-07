Walk-thru diploma-uitreiking in Drachten

Publicatie: do 02 juli 2020 17.00 uur

DRACHTEN - Op het Drachtster Lyceum in Drachten was het woensdag en donderdag een komen en gaan van scholieren. Nadat zij in maart te horen hadden gekregen dat hun examen niet door ging, was een groot deel ineens geslaagd. Een echte laatste schooldag zat er dus ook niet in. Dit werd door de leerlingen creatief opgelost met een ludieke actie om de vitale beroepen een hart onder de riem te steken.

Waar sommige scholen kiezen voor het opsturen van het diploma deed het Drachtster Lyceum dat anders. Per klas werden de scholieren en hun aanhang, maximaal twee personen per scholier, ontvangen voor het schoolgebouw. Om daarna via de rode loper voor de laatste keer de school te betreden. Voor de deur werd iedereen op foto gezet om daarna via een aangegeven looproute verder naar binnen te gaan. Onder toeziend oog van een deel van de docenten en de meegekomen aanhang tekenden zij op het podium hun diploma.

Na de uitreiking liep de route verder via een tafel waar ze wat te drinken konden krijgen naar de mediatheek. Hier kon iedereen even met elkaar bijpraten. Aan het einde van de route was de gymzaal klaargemaakt voor een laatste klassenfoto. Om daarna weer terug te gaan naar huis.

In totaal ontvingen woensdag en donderdag 262 leerlingen van het Drachtster Lyceum hun diploma. Voor de mensen die er niet bij konden zijn was de uitreiking ook te volgen via een speciale livestream. Op deze manier kon iedereen toch het wat vreemde jaar met elkaar afsluiten.

