Plan voor zonnepark bij SkÃ»lenboarch

Plan voor zonnepark bij Skûlenboarch

Publicatie: do 02 juli 2020 16.35 uur

JISTRUM - Op het water bij zandwinplas Skûlenboarch bij Jistrum komt waarschijnlijk een zonnepark van 22 hectare. Het idee komt van Enerzjyk Skûlenboarch en de gemeente Achtkarspelen is positief over het plan. Een verklaring van geen bedenkingen is alleen nog nodig van de gemeenteraad.

Met de komst van het zonneveld moet het hele gebied een kwalitatieve impuls krijgen. Zo wordt de gehele randzone opnieuw ingericht als natuur- en recreatiegebied. Er wordt een visoever aangelegd, een outdoor parcours, een wandelroute en de groot stuk natuurlijke inrichting. Het al aanwezige recreatiestrand krijgt bovendien een opknapbeurt.

Het plan wordt nu door de initiatiefnemers verder ontwikkeld en na de zomer aan de omgeving gepresenteerd. Dan volgt de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Voor zover bekend, wordt het zandwingebied in het najaar 2020 overgedragen aan Enerzjyk Skûlenboarch BV. In deze BV zijn enkele noordelijke ondernemers vertegenwoordigd, die actief zijn op het gebied van vastgoed, stedenbouw en architectuur. Het gebied moet een energiepark worden onder het motto: "In de toekomst zal er geen zand maar 'energie' gewonnen worden."

Of het zonnepark ook alle energie terug kan leveren aan het net is nog de vraag. Bekend is dat verdeelstation Kootstertille, gelegen tussen Kootstertille en Twijzel, binnen afzienbare tijd zijn capaciteitsgrens heeft bereikt. Dit zorgt ervoor dat ervoor het gebied een congestiestatus geldt waardoor de kans aanwezig is dat de opgewekte (zonne-)stroom niet op het net kan worden terug geleverd. Liander is in dit gebied bezig met het uitbreiden van het netwerk en verwacht wordt dat de uitbreidingen in 2023 worden afgerond.

De bedrijven in de omgeving kampen al met teruglever-problemen. De Wadro en Combex hebben beide grote aantallen zonnepanelen op hun daken gelegd. Combex heeft bijvoorbeeld geen teruglevercapaciteit van Liander toegewezen gekregen.

Meer informatie is te vinden in de tussentijdse rapportage (PDF)

