Feestelijke start nieuwbouw ambulancepost Ameland

Publicatie: do 02 juli 2020 14.19 uur

NES (AMELAND) - Aan de Reeweg in Nes op Ameland is woensdag de officiële start van de nieuwbouw van de ambulancepost van Kijlstra Ambulancezorg ingeluid door Bouwgroep Dijkstra Draisma. Aan Amelander ambulanceverpleegkundige Nanne van der Meulen de eer om de eerste paal te slaan.

De huidige locatie van Kijlstra Ambulancezorg aan de Ballumerweg voldoet niet meer aan de eisen en is te klein. De nieuwe locatie bevindt zich aan de Reeweg, op een goede uitvalslocatie vlakbij de veerdam. Op het terrein stonden voorheen kassen.

Toekomstbestendig

Met de nieuwbouw ontstaat een toekomstbestendige ambulancepost voor Kijlstra Ambulancezorg, die het overgrote deel van de ambulancezorg in de provincie Fryslân verzorgt. Het ontwerp voor de nieuwe accommodatie komt van ARTEC bouwkundig ontwerp & advies en heeft dezelfde uitstraling als de andere ambulanceposten van Kijlstra, zoals bijvoorbeeld in Drachten en Hurdegaryp.

Op de benedenverdieping is onder andere het dagverblijf voor het personeel gesitueerd. Ook is er ruimte voor maar liefst vier voertuigen, waarvan twee voor grootschalige geneeskundige bijstand. Op de bovenverdieping komen twee speciale waddenappartementen in verband met de 24-uurs beschikbaarheid van de ambulancemedewerkers. Er wordt duurzaam gebouwd en er is rekening gehouden met de specifieke omstandigheden aan de Waddenkust. Zo zal de post in het donker niet permanent verlicht zijn.

Ondanks naderend pensioen toch een steentje bijdragen

Nanne van der Meulen, de oudste medewerker van de ambulancedienst op Ameland, mocht het officiële startsein geven voor de nieuwbouw. "Het idee voor een nieuwe ambulancepost bestaat al een jaar of acht. Inmiddels dacht ik de nieuwbouw niet meer mee te gaan maken. Het is een eer dat ik op deze manier toch mijn steentje bij heb kunnen dragen aan de nieuwbouw", aldus Van der Meulen, die per 1 september 2020 met pensioen gaat.

De nieuwe ambulancepost wordt in december van dit jaar door Bouwgroep Dijkstra Draisma opgeleverd.

FOTONIEUWS