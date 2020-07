Aanpak Haadwei DamwÃ¢ld: kruising op de schop

Aanpak Haadwei Damwâld: kruising op de schop

Publicatie: do 02 juli 2020 14.15 uur

DAMWâLD - De doorgaande weg van Damwâld wordt de komende tijd aangepakt. De nieuw aangelegde weg viel bij de dorpsbewoners niet in goede aarde. De gemeente Dantumadiel besloot om de weg veiliger te gaan maken.

De kruising van de Haadwei met de Badhúswei is als eerste aan de beurt. Deze wordt tussen maandag 6 juli en vrijdag 17 juli gestremd voor al het doorgaand verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen deels gebruik blijven maken van de kruising. De kruising wordt overzichtelijker gemaakt en de snelheid wordt teruggebracht naar 30 kilometer per uur. Dat maakt dat leerlingen, personeel en ouders die gebruik maken van de nieuwe Campus, veiliger over kunnen steken.

Het veiliger maken van de kruising is één van de maatregelen die de gemeente neemt om de verkeersveiligheid op en rond de Haadwei verder te verbeteren. De gemeenteraad gaf 30 juni groen licht voor dit maatregelenpakket. Er is besloten om gelijk te beginnen met de aanpak.

De Badhúswei wordt ook opnieuw ingericht om de verkeersveiligheid te verbeteren; deze werkzaamheden zijn inmiddels begonnen.