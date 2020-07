Benevelde Drachtster beschuldigt agent van 'lekken'

Publicatie: do 02 juli 2020 12.35 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (48) die een politieman bedreigd en belasterd heeft, kwam donderdag zwaar beneveld naar de rechtbank. Ondanks dat de verdachte overduidelijk in kennelijke staat was, liet de rechter de zaak doorgaan. De Drachtster kreeg een werkstraf en werd vervolgens door zijn advocaat naar huis gereden.

'Die lekkende collega'

De man heeft in februari ten overstaan van collega-agenten de politieman bedreigd: hij had geroepen 'die lekkende collega' wel even zou neerknallen. Destijds verklaarde de Drachtster dat het 'wel zou kunnen' dat hij die bewoordingen had gebruikt. Hij had eraan toegevoegd dat hij waarschijnlijk zwaar onder invloed was geweest toen hij de bedreigende woorden had geuit.

In politiesystemen gerommeld

Op de zitting krabbelde hij terug. Hij zou gezegd hebben dat hij wel een keer 'in een vuurgevecht' met de betreffende politieman zou willen belanden. "Hij hoeft niet bang te zijn", zei de Drachtster tegen rechter Gustaaf Wijnands. “Als ik het had gewild dan had ik het allang gedaan". De man zou verschillende keren hebben beweerd dat de politieman in de politiesystemen zou hebben gerommeld en informatie zou hebben gelekt.

Naam en reputatie bezoedeld

Hij had dat tegen andere agenten, zijn ouders en een kameraad gezegd. De agent had het er zowel privé als in zijn werk moeilijk mee dat zijn naam en reputatie werd bezoedeld. Ook zijn kinderen hadden per ongeluk gehoord wat de verdachte over hem beweerde. "Ik kan me voorstellen dat het heel onprettig is als je je in je werkomgeving moet verantwoorden en in iets bredere kring", reageerde Wijnands.

Stoornissen

De verdachte heeft een alcoholprobleem, hij is een paar keer opgenomen geweest in verband met zijn alcoholverslaving. Hij kampt met verschillende stoornissen, waaronder een theatrale en een narcistische persoonlijkheidsstoornis. De man krijgt hulpverlening. Officier van justitie Liselotte de Vroome eiste een werkstraf van 70 uur waarvan 40 uur voorwaardelijk. "Dit is een heel vervelend feit voor een politieman", merkte de officier op. Rechter Wijnands nam de eis over. Hij weest 450 euro smartengeld toe aan de politieman.