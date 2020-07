Bestelbus botst op lijndienst op N31

Publicatie: do 02 juli 2020 10.27 uur

OPEINDE - Bij een ongeval op de Wâldwei kwamen donderdag, even voor 6 uur, een bestelbus en bus met elkaar in botsing. De bestelbus reed over de N31 naar Drachten toen de bestuurder door onbekende oorzaak op een lijnbus botste. De twee inzittenden van de bestelbus zijn door het ambulancepersoneel gecontroleerd. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis.

De lijndienst is door een bergingsbedrijf naar een parkeerplaats gesleept. Daar kon de bus uiteindelijk weer gestart worden en kon deze zijn weg vervolgen. De bestelbus is door een bergingsbedrijf weggesleept.

