Muzikaal protest Drachtster nachthoreca

Publicatie: wo 01 juli 2020 16.55 uur

DRACHTEN - Klokslag 12 uur schalde woensdag muziek over De Kaden in Drachten. Een kwartier lang liet de nachthoreca op deze manier van zich horen. Niet alleen in Drachten, maar ook op veel andere plekken in Nederland ging het volume erop. Al deze horecaondernemers zijn het niet eens met het feit dat zij pas op z'n vroegst 1 september weer open gaan.

Op hetzelfde moment werd in Den Haag namens de clubs & nightlifebedrijven een manifest aangeboden aan de ministers. In dit manifest staat uitgelegd waarom deze bedrijven weer open zouden moeten. Daarbij werd ook een protocol aangeboden hoe dit weer veilig zou kunnen.

Onder andere de illegale feesten waarbij geen toezicht op drank- en drugsgebruik is en heropening van andere branches worden aangehaald om de ministers te overtuigen. Door net zoals in de luchtvaartbranche te zorgen voor goede ventilatie en strikte hygiënemaatregelen denken zij het risico op besmetting te kunnen minimaliseren.

Het complete manifest is hier te lezen op. (PDF)