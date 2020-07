Knuppel gebruikt bij vechtpartij in disco op Kaden

Publicatie: wo 01 juli 2020 16.45 uur

LEEUWARDEN - Een medewerker van een horecagelegenheid aan de Noordkade in Drachten ging volgens politierechter Gustaaf Wijnands zijn boekje te buiten toen hij in januari 2018 een paar vervelende klanten te lijf ging met een stalen honkbalknuppel. Wijnands veroordeelde de 59-jarige Drachtster woensdag tot een werkstraf van 50 uur plus 50 uur voorwaardelijk.

Stierlijk vervelend geweest

De verdachte beriep zich op noodweer. Hij was zijn collega’s te hulp geschoten toen die, op straat, werden aangevallen door een groep mannen die even daarvoor uit de discotheek waren gezet. De groep was binnen stierlijk vervelend geweest: er werd met glazen gegooid en van alles vernield. De verdachte zou met de knuppel hebben gezwaaid om zijn collega’s te ontzetten. “Er lagen zes, zeven man bovenop”, aldus de Drachtster.

Telefoon afgepakt

Hij erkende dat hij twee personen had geraakt. Dat zou zijn gebeurd omdat die mannen hem aanvielen. Tijdens de vechtpartij zou hij de telefoon hebben afgepakt van een van de mannen die aan het filmen was. Hij zou de man naar binnen hebben gesleurd en een paar klappen in het gezicht hebben gegeven. Niets van waar volgens de verdachte. Getuigen die dat gezien hadden kwamen uit de groep die eruit was gezet. ‘Ze zijn allemaal vrienden van elkaar. Die verklaringen is allemaal vriendjespolitiek”, aldus de verdachte.

Advocaat geweigerd

Hij had destijds tegen de politie niets gezegd over collega’s die werden aangevallen, constateerde de rechter. Er was op het bureau van alles gebeurd dat niet klopte, beweerde de Drachtster. Er zou hem een advocaat geweigerd zijn en toen hij een extra verklaring wilde afleggen zou hij te horen hebben gekregen dat hij daar te laat mee was.

Verkeerde keuzes gemaakt

De man was over de schreef gegaan toen hij twee mannen met de honkbalknuppel sloeg, vond de officier van justitie. “Dat was niet nodig. Er zijn verkeerde keuzes gemaakt, ook door u”. Omdat de zaak al meer dan 2,5 jaar oud was, zag de officier er geen heil in om nog een keer een straf op te leggen. Zij stelde voor om de verdachte schuldig te verklaren en het daarbij te laten.

Slagwapens buiten de orde

Daar dacht rechter Wijnands toch anders over. De rechter noemde het “verontrustend” dat in de horecagelegenheid drie slagwapens – naast de ijzeren knuppel was er ook nog een houten exemplaar aangetroffen plus een wapenstok – voor het grijpen lagen. “Daar kunt u ernstige verwondingen mee aanbrengen. Dat is echt buiten de orde”, aldus de rechter. Wijnands noemde het geweld dat door de portiers is gebruikt “buiten alle proporties”. Een schuldigverklaring zonder straf vond hij niet passend. De rechter hield er bij de strafmaat wel rekening mee dat de portiers zich in een bedreigende situatie bevonden en met een overmacht te maken hadden.