Voorwaardelijke boete voor illegaal vuurwerk

Publicatie: ma 29 juni 2020 16.20 uur

LEEUWARDEN - Een Dokkumer (21) die eind november 2018 illegaal knalvuurwerk bij zich had, is maandag door de economische politierechter veroordeeld tot een geheel voorwaardelijke boete van 200 euro. De Dokkumer had het vuurwerk net van een bekende gekocht, toen hij tegen de lamp liep. De politie was afgekomen op het geluid van zeer harde knallen.

CE-keurmerk

De Dokkumer kreeg destijds een schikking van 200 euro aangeboden. Die was niet betaald, wat automatisch inhield dat de man zich voor de rechter moest verantwoorden. Hij had niet het idee dat het ging om illegaal vuurwerk. "Er zat een CE-keurmerk op", aldus de Dokkumer. De rechter wees hem erop dat zo’n keurmerk weinigzeggend is. De regels met betrekking tot wat wel en niet mag met vuurwerk verschillen per land, ook binnen de Europese Unie.

'Voor een klein prijsje'

De Dokkumer zei dat hij het vuurwerk "voor een klein prijsje" van een kennis over kon nemen. Hij zou niet degene zijn geweest die het vuurwerk had afgestoken. “Maar ik had het wel bij me”, erkende de Dokkumer. Hij was van plan om het vuurwerk met oud en nieuw af te steken.

'Legale harde knallen'

Sinds hij was aangehouden heeft hij zich rond de jaarwisseling alleen nog maar beziggehouden met carbidschieten. "Dat zijn legale harde knallen". De rechter was ervan overtuigd dat de Dokkumer in de toekomst niet weer de fout in zal gaan en legde het bedrag van de strafbeschikking geheel voorwaardelijk op.