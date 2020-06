Klassiek & Modern: de kunst van het combineren

Publicatie: ma 29 juni 2020 16.10 uur

BURGUM - Interieurs worden weer steeds uitgesprokener. Waar een aantal jaar geleden de woonkamer in de regel strak en modern werd gemaakt, kunnen er tegenwoordig weer verschillende stijlen gecombineerd worden.

Dit zorgt er ten eerste voor dat het interieur spannender en levendiger wordt. Bovendien geeft het mensen de kans om hun smaak en persoonlijkheid in het interieur te laten zien!

Door een deel van het meubilair strak te maken, springen klassieke elementen er nog meer uit. Zo kun je dus heel bewust kiezen welke delen van de ruimte de aandacht krijgen, of juist niet.

Sierlijsten als klassieke touch

Met sierlijsten kun je zonder veel moeite een subtiele, klassieke draai aan het interieur geven. Tot halverwege de vorige eeuw waren sierlijsten een vast onderdeel van elke woning, op de wand of op het plafond. In oude woningen zijn vaak de originele plafondlijsten en ornamenten nog te zien. Helaas zijn deze vaak ernstig beschadigd, bij een verbouwing verwijderd, of passen ze niet meer bij het interieur.

Gelukkig kun je zelf dit mooie product in ere herstellen! Sierlijsten zijn in allerlei soorten en maten verkrijgbaar, zodat je zelf iets moois kunt uitzoeken wat bij jouw woning past. Het Schippertje is hierin gespecialiseerd. Zij maken alle denkbare sierlijsten en geven advies over wat aansluit bij jouw woonwensen.

Kies bijvoorbeeld voor een klassiek rozet met daar omheen een kader van sierlijsten. Hiermee betrek je het plafond bij het interieur, iets dat vaak vergeten wordt. Bovendien is het rozet een mooi middelpunt waar een lamp uit kan komen.

Is dat te klassiek, zou je ook voor een mooie wanddecoratie kunnen gaan. Door smalle, strakke sierlijsten te gebruiken past dit goed in een modern interieur. Een lange wand, bijvoorbeeld achter de bank of de televisie, is hiervoor heel geschikt. Het grote, kale oppervlak wordt dan onderbroken met een aantal vakken. Door de vakken langwerpig te maken zorg je ook nog dat de hoogte van de ruimte benadrukt wordt. Zo geef je met een sierlijsten plafond gips écht een nieuw karakter aan de woonkamer.

Welk materiaal moet ik gebruiken?

Sierlijsten zijn er van allerlei materialen. Voor het meest authentieke resultaat kun je het beste sierlijsten nemen van gips. Gips is licht, makkelijk te zagen en snel bij te werken. Bovendien is gips volledig circulair! Al het afval kan weer worden omgezet in water en opnieuw te gebruiken gips. Daarmee is dit een mooie, authentieke én duurzame oplossing.

Klassieke beelden

Naast sierlijsten zijn er ook andere manieren om klassieke elementen aan het interieur toe te voegen. Je kunt bijvoorbeeld een beeld van gips op een mooie plek in de kamer zetten. Een beeld van een figuur uit de klassieke oudheid, zoals Apollo of Zeus, is een kunstwerk op zich. Dit staat mooi in een hoek van de entree, of in een erker. Ook deze beelden zijn te vinden bij Het Schippertje. Zij specialiseren zich hier al meer dan 50 jaar in!