Twee hennepkwekerijen opgerold in Drachten

Publicatie: ma 29 juni 2020 12.30 uur

DRACHTEN - De politie heeft maandag twee hennepkwekerijen opgerold in Drachten. Er werden in totaal op vijf locaties invallen gedaan. Een 30-jarige man uit Drachten en een 24-jarige vrouw Drachten werden aangehouden op verdenking van hennepteelt.

In een woning aan de Lijsterstraat werd onder andere een inval gedaan. De woning is doorzocht. Ook was een loods aan de Vogelzang het doelwit van het politie-onderzoek.

