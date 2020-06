TKC Drive In voor diploma-uitreiking

Publicatie: zo 28 juni 2020 18.21 uur

HURDEGARYP - Een strak blauwe lucht en tropische temperatuur was donderdag het decor van de feestelijke diplomauitreiking van SVPO Tjalling Koopmans College Hurdegaryp. In verband met het coronavirus werd een Drive In diploma-uitreiking georganiseerd.

Auto's versierd met ballonnen, vlaggen en teksten kwamen één voor één de Drive In binnen. Het officiële tintje, de toespraak door directeur Gretha van der Veen, het persoonlijke mentorpraatje en het ondertekenen en in ontvangst nemen van het diploma geven de examenleerlingen het gevoel echt geslaagd te zijn. Vanaf maart zijn er geen reguliere lessen meer gevolgd en ook de examens gingen niet door.....

Alle 24 HAVO en 33 VWO leerlingen zijn geslaagd. Voor het 3e jaar op rij heeft TKC een 100% slagingspercentage. Vorig jaar slaagden de laatste MAVO leerlingen. Op dit moment biedt TKC lessen aan voor HAVO VWO en Gymnasium.

De examenkandidaten ontvingen naast het diploma ook een kookboek voor de student, met tips en trics voor het studentenleven en favoriete gerechten van leerkrachten.

