Grote zoekactie naar in slaap gevallen man

Publicatie: zo 28 juni 2020 12.29 uur

GROU - De politie startte zondagochtend een grote zoekactie naar een in slaap gevallen 32-jarige man. De man was zaterdagnacht ergens in Grou in slaap gevallen. Hij was hierdoor onbereikbaar.

Bekenden van de man sloegen zondagochtend alarm toen ze hem niet konden vinden op recreatiepark aan de Yn 'e Lijte. Dat is de plek waar hij zou verblijven. Hij was voor het laatst om 4.30 uur gezien in het centrum van Grou.

De politie startte na de melding een zoekactie en riep de bevolking op om uit te kijken naar een blanke man. Hij droeg een felgekleurde blauwe korte broek en een zwart shirt met palmboommotief.

Rond het middaguur kon de politie bekendmaken dat de man gevonden was. Hij was dus elders in het dorp in slaap gevallen. Omdat de bekenden van hem sinds zijn vertrek uit het centrum geen contact konden krijgen, werd alarm geslagen, met de grote zoekactie als gevolg.