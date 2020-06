Drugsgebruik: meisje rijdt slingerend door stad

Publicatie: zo 28 juni 2020 09.56 uur

LEEUWARDEN - Een achttienjarig meisje is zaterdagavond door de politie aangehouden nadat ze slingerend door de stad reed. Om 23.10 uur belde een getuige die haar in de auto had zien rijden over de Groningerstraatweg richting Leeuwarden.

Op de Zuiderkruisweg wist de politie het voertuig staande gehouden. De 18-jarige bestuurster uit de gemeente Noardeast-Fryslân bleek onder invloed van drugs te zijn. De waarden van de speekseltest gaven aan: cocaïne/amfetamine.

De vrouw werd vanwege de indicatie van de speekseltest aangehouden en door de GGD arts is bloed afgenomen voor de juiste waarden. Ze kreeg een rijverbod voor 24 uren.

Het bloed wordt daarna onderzocht in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Het is overigens mogelijk dat er tijdens dat onderzoek geen stoffen worden aangetroffen die het rijden hebben beïnvloed (of dat deze onder de grenswaarden zit). Er wordt dan geen proces-verbaal opgemaakt.