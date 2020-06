Terpentine geur in meerdere woningen

Publicatie: zo 28 juni 2020 00.26 uur

KOLLUM - De brandweer van Kollum werd zaterdagavond opgeroepen voor een gaslekkage aan de Gruttostraat in Kollum. Toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek er van een gaslekkage geen sprake.

De brandweer heeft voor de zekerheid metingen verricht in woningen maar er werd niks bijzonders waargenomen. Ook Stedin kwam ter plaatse. In meerdere woningen werd door bewoners een terpentine lucht geroken.

Vermoedelijk is de lucht in de woningen terecht gekomen nadat er eerder op de avond een hevige regenbui was boven Kollum. De gemeente zal het verder gaan oplossen.

