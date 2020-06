Ruilen, ruilen en ruilen in Burgum

Publicatie: za 27 juni 2020 22.46 uur

BURGUM - Er werden zaterdagavond driftig plaatjes geruild aan de Markt in Burgum. Om 20.00 uur was er via Facebook een bijeenkomst georganiseerd.

Het gaat allemaal om 216 historische plaatjes die in een boek geplakt kunnen worden. Het zijn historische beelden van Burgum, Noardburgum, Garyp, Suwâld en Sumar. De foto's werden verzameld door vrijwilligers van het Observeum. Het betreft een actie bij supermarkt Plus Wolters en bij boodschappen kregen klanten vanaf 10 mei de plaatjes kado.

De actie duurt tot 4 juli en met het einde in zicht was het voor veel deelnemers spannend of de laatste plaatjes nog te krijgen waren. De politie kwam ook nog even langs. Check de video voor de sfeer op deze avond.