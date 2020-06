Auto's in botsing bij Paesens

Publicatie: za 27 juni 2020 15.06 uur

PAESENS - Op de kruising van de Boltawei met de Dyksterwei onder Paesens zijn zaterdagmiddag twee auto's met elkaar in botsing gekomen. De politie werd om 14.44 uur gealarmeerd. Even later arriveerde ook een ambulance om uit voorzorg de betrokkenen te controleren.

Het ongeval gebeurde toen een automobiliste over de Dyksterwei reed en de Boltawei wilde overstekenrichting Lioessens. Ze zag daarbij een auto van rechts over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg. In deze auto zaten een man en een vrouw. Alle inzittenden kwamen met de schrik vrij maar uit voorzorg is nog wel even een ambulance ter plaatse gekomen om iedereen te controleren op mogelijk letsel.

Beide auto's zijn door een bergingsbedrijf afgesleept.

