Omstanders redden fietser uit vaart

Publicatie: za 27 juni 2020 14.44 uur

GORREDIJK - Aan het begin van zaterdagmiddag hebben omstanders een fietser gered uit de vaart langs De Kalkovens in Gorredijk. De hulpdiensten werden om 13.50 uur gealarmeerd.

De fietser is aan wal door het ambulancepersoneel behandeld en daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De fietser zou zijn afgeleid tijdens het fietsen over een paadje. Op dat moment ging het pad met 90 graden de bocht om. De fietser eindigde vervolgens met fiets en al in de vaart.

