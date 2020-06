Brandweer blust coniferenbrand

Publicatie: za 27 juni 2020 09.14 uur

WESTERGEEST - De brandweer van Kollum werd in de nacht van vrijdag op zaterdag opgeroepen voor een buitenbrand aan de Kalkhúswei in Westergeest.

Toen de brandweer ter plaatse kwam bleek er een coniferenhaag in brand te staan. In afwachting van de brandweer waren de buren al begonnen met blussen van de brand. De brandweer heeft de bluswerkzaamheden overgenomen en had de brand snel onder controle.

Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk.

FOTONIEUWS