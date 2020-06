Baas Achtkarspelen kreeg oprotpremie van 65.000 euro

Publicatie: vr 26 juni 2020 23.00 uur

BUITENPOST - De voormalige directeur van de gemeente Achtkarspelen, Erik van der Laan, kreeg een ontslagvergoeding van 65.000 euro mee bij zijn vertrek. Dat werd donderdagavond bekend tijdens de raadsvergadering. Als hij geen nieuwe baan heeft, dan komt er ook nog 383.000 euro bij voor de WW-rechten in de komende vier jaar.

Echte reden was bekend

In maart 2020 maakte de gemeente met bekend dat Erik van der Laan ermee stopt. Hij zou toe zijn aan een nieuwe uitdaging. De waarheid werd hierbij verzwegen want hij had namelijk een relatie gekregen met een vrouw op de werkvloer. Intern werd dit op de nieuwjaarsreceptie onder de collega's bekendgemaakt. Eerst werd alleen zijn vertrek aangekondigd maar het kersverse koppel kon het niet stilhouden. De collega's werden vrij snel daarna ingelicht over wat er echt aan de hand was.

Niet vrijwillig

Raadslid IJde van Kammen van de FNP bracht donderdag de kwestie ter sprake. De vertrekpremie stond namelijk in een begrotingswijziging. Navraag van deze site maakt verder duidelijk dat raadsleden in januari per brief niet volledig zijn ingelicht met de woorden: "Van der Laan heeft besloten per direct zijn werkzaamheden als directeur van de Werkmaatschappij 8KTD neer te leggen. Hij heeft hiertoe besloten vanwege recente ontwikkelingen in de persoonlijke levenssfeer."

Burgemeester Oebele Brouwer bevestigde dat de 65.000 euro betrekking hadden op de gemeentesecretaris. Hij vindt het terecht dat hij geen geld zou meekrijgen als hij zelfstandig was vertrokken. De situatie was volgens hem niet meer te handhaven vanwege zijn belangrijke positie (in combinatie met de relatie met een ondergeschikte). Daarop werd met Van der Laan gesproken over de vertrekregeling. Hij liet ook weten dat hij inmiddels een nieuwe baan heeft. Volgens zijn Linkedin profiel betreft dat directeur bij de Groninger gemeente Het Hoge Land. De extra kosten zijn dus niet aan de orde. Alleen de 65.000 euro staat nog. Dit paste volgens de burgemeester binnen de Wet normering topinkomens.

De heer Nicolai (PvdA) verwees als reactie naar de 'nieuwe uitdaging'. "Feitelijk wie dat onjuist." Hij wees erop dat het ontslag een initiatief was van het college. Brouwer bevestigde de onwerkbare situatie.

Tjibbe Brinkman (FNP) reageerde furieus: "Der wurdt ús in útnoeging tastjoerd mei in skeinheilich ferhaaltsje fan in nije útdaging. Sa't ik heard ha, hie hy dy útdaging hjir binnen al fûn. Dan moatte wy dus útlizze oan de gewoane minsken..... dat dat der by heart....... Dat ien dy't net mear te handhaven is op laakbaar gedrach dat dan wy der der foar bliedsje moatte fan 65.000 euro..... Wy moatte by de Kadernota besunigje..... It bloed siert my, fan dat dit sa mar kin en dat it aksepteart is...... Ik fyn it moreel net just wat hjir gebeurd is."

De heer Graansma (PVV) vond het ook absoluut niet kunnen. Hij vond het belangrijk dat dit besproken moest worden. "Stel je foar dat it in ambtner betreft under oan de ljedder, dan wie der net sa'n regeling troffen..... It kin net. It is in wite boarden regeling, dat heart net sa..... Der is net iets gebeurd troch ta dwaan fan oaren..... It is eigen keuze west, eigen gedrach." Hij vond het ook niet kunnen dat er vervolgens iets geregeld werd. Ook had hij moeite met het feit dat de raad niet ingelicht is.

De oppositie probeerde de begrotingswijziging tegen te houden met een amendement, maar de coalitiepartijen CDA, ChristenUnie en GBA wezen dit af. Ze stemden met hun stem stilzwijgend in met de vertrekregeling.