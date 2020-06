Temperatuur boven de 30 graden Celsius

Publicatie: vr 26 juni 2020 16.19 uur

BURGUM - De temperatuur in de regio is vrijdagmiddag boven de 30 graden Celsius gekomen. Dit is de eerste keer in 2020. De temperatuur ging donderdag ook al richting de 30 graden maar bleef toen hangen op 29.3 graden Celsius. De temperatuur op deze site wordt bijgehouden door 10 weerstations in de regio. Er wordt dus altijd een accurate regionale temperatuur getoond.

Eerste officiële tropische dag van 2020

In De Bilt werd het om 16.40 uur 30,1 graden en daarmee is het ook de eerste officiële tropische dag van 2020. De hoogste temperatuur was tot dusver voor Hoek van Holland met 32,3 graden. Vorig jaar was 2 juni de eerste officiële tropische dag. De laatste tropische dag in De Bilt was op 27 augustus 2019.

De laatste keer dat de temperatuur in De Bilt tot boven 30 graden steeg was op 27 augustus. Tijdens de tweede hittegolf van dat jaar werd het 32,8 graden. In totaal kwam het tot elf tropische dagen in De Bilt. Eind juli vond een extreme hittegolf plaats. Op 25 juli werd het warmer dan ooit met 37,5 graden in De Bilt en in Gilze-Rijen werd het zelfs 40,7 graden.

Meer tropische dagen door klimaatverandering

Door de opwarming van het klimaat komt het inmiddels jaarlijks tot tropische dagen. Het laatste jaar zonder een officiële tropische dag was 1993. Zowel in de jaren 60, maar ook in de jaren 70 en 80 kwam het vier van de tien jaar voor dat de temperatuur in De Bilt het hele jaar onder de 30 graden bleef. In de periode 1905-1910 werd er zes jaar op rij geen tropische dag genoteerd. Tegenwoordig is dit ondenkbaar.