16 maanden cel voor fietsende inbreker

Publicatie: vr 26 juni 2020 14.15 uur

LEEUWARDEN - Een Leeuwarder (43) is voor twee woninginbraken, een autodiefstal, twee inbraakpogingen en twee pogingen om bij bedrijven in te breken veroordeeld tot 16 maanden cel plus 8 maanden voorwaardelijk.

Op de wc

In de nacht van 26 op 27 februari probeerde de Leeuwarder bij verschillende panden in Deinum in te breken. Twee keer slaagde dat, eenmaal werd de inbreker door bewoners overlopen. De man werd opgepakt toen hij bij een bedrijf in Deinum op de wc zat. Dat ging gepaard met het nodige geweld: de agenten trapten de wc-deur open. Bij zijn aanhouding had de verdachte een paar klappen gekregen nadat hij een agent had bespuugd. De klappen in het gezicht noemde de rechtbank “buitenproportioneel”.

Tegoed gedaan aan de drankvoorraad

De inbreker was onder invloed, in de schuur van een van de woningen had hij zich tegoed gedaan aan de drankvoorraad. Hij was die nacht op de fiets op weg naar een vriendin. Bij Deinum was hij de sloot in gefietst. In Twijzelerheide heeft hij op 20 februari een VW Golf gestolen, die hij vervolgens te koop aanbood bij een autosloperij in Noardburgum. In Suwâld had hij ingebroken in een loods met oldtimers.

Geen drank en drugs gebruiken

In de loods werd een koordje gevonden met het dna van de verdachte. Hij komt onder toezicht van de reclassering. Hij mag in de proeftijd – die duurt drie jaar – geen drank en drugs gebruiken. Omdat hij in de proeftijd van een eerder opgelegde straf de fout in ging, moet hij een voorwaardelijke celstraf van 62 dagen alsnog uitzitten.